Минобороны РФ сообщило о воздействии систем наведения на четыре самолета ВКС в Сирии

По данным ведомства, бортовые комплексы самолетов сработали автоматически

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики.

Замглавы ЦПВС добавил, что истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Также, отметил Кулить, беспилотники коалиции 11 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации, тем самым продолжая создавать опасные ситуации в небе Сирии.