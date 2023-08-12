С начала СВО 19 российских летчиков удостоились звания Героя РФ

К 111-летию российской военной авиации Минобороны также опубликовало видеоролик, в котором летчики ВКС рассказывают про выполнение боевых задач и делятся опытом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также подразделений обеспечения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ награждены государственными наградами с начала военной спецоперации, 19 из них - летчики, удостоившиеся звания Героя Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ в честь дня Военно-воздушных сил (ВВС, входят в состав ВКС).

"За период проведения СВО 19 летчиков (штурманов) воздушно-космических сил удостоены звания Герой Российской Федерации, более 4 тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Там отметили, что военнослужащие ВВС достойно продолжают традиции старших поколений.

К 111-летию российской военной авиации Минобороны России также опубликовало видеоролик, в котором летчики ВКС рассказывают про выполнение боевых задач и делятся опытом, полученным в том числе в ходе спецоперации.

Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда вопросы воздухоплавания и авиации были переданы специально учрежденному органу - Воздухоплавательной части Генерального штаба. День Военно-воздушных сил был введен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 августа 1997 года, отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. С 2015 года в сообщениях Минобороны РФ праздник иногда упоминается как День Воздушно-космических сил, однако документ, который фиксировал бы смену названия, официально не публиковался, в тексте указа президента РФ название праздника остается прежним.