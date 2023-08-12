Российские войска уничтожили украинские пункты управления дронами в Запорожской области

Артиллерия также поразила зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" к северу от Константиновки, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Группировка сил "Восток" при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожила пункты управления беспилотной авиации противника в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Применением ударных БПЛА уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах [населенных пунктов] Марфополь и Червоное", - сказал он.

По словам Чехова, артиллерия группировки "Восток" уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ "Стрела-10" к северу от Константиновки и скопление живой силы противника к северо-западу от Никольского. Расчеты российских зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса", добавил он, сбили два дрона самолетного типа "Лелека".