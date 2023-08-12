12 августа, 02:04
Военная операция на Украине

Российские военные отразили атаку ВСУ в направлении Урожайного

© Минобороны России

Бойцы ВС РФ уничтожили несколько групп противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Группировка сил "Восток" отразила атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Урожайного. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражена атака подразделений ВСУ в направлении Урожайного. Уничтожена боевая бронированная машина и живая сила противника", - сказал он.

По его словам, штурмовые подразделения группировки в ходе зачистки окрестностей Старомайорского ликвидировали несколько групп противника. Также в районе Старомайорского и совхоза Октябрь российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ. 

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© Информационное агентство ТАСС
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