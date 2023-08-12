Эксперт оценил масштаб проблемы языкового барьера при обучении пилотов ВСУ на F-16

Бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев отметил, что украинские летчики могут, в частности, столкнуться со сложностями при работе с технической документацией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Языковые сложности, с которыми столкнутся украинские пилоты при подготовке к полетам на американских истребителях F-16, глубже, чем просто вербальная коммуникация - это и перевод сложной документации, и терминов, применяемых при радиообмене. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС летчик-снайпер, бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев.

"Лично мне неизвестно, существует ли руководство по летной эксплуатации к F-16 на украинском или русском языке, а это один из основных документов, которые используются при подготовке пилота. Кстати, летчики Вооруженных сил Украины до сегодняшнего дня радиообмен при выполнении боевых задач ведут на русском языке, потому что по-украински некоторые термины произносить сложно. Я сомневаюсь, что поехало на подготовку большое количество военных, которые знают английский язык на том уровне, который требуется, чтобы понимать все термины в руководстве по летной эксплуатации", - сказал собеседник агентства.

4 августа американская газета Politico сообщила, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей F-16. При этом сроки ее начала не раскрывались.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что обучение украинских летчиков управлению самолетами F-16 начнется в августе. Телеканал CNNсо ссылкой на должностных лиц в американской администрации сообщал, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года.