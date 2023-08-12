Эксперт: пилоты-наемники могут появиться в ВСУ для управления истребителями США F-16

При этом, по словам бывшего первого заместителя командующего 14-й армии ВВС и ПВО Александра Ковалева, даже с наемниками Вооруженные силы Украины не получат преимущества в небе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Украина может решить проблему с нехваткой пилотов и времени на их подготовку для управления американскими истребителями F-16 за счет пилотов-наемников. Такое мнение выразил ТАСС летчик-снайпер, бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев.

"Я много лет посвятил обучению и молодых лейтенантов, и боевых летчиков в строевой части. Непосредственное обучение на новом типе самолета для человека происходит вне зависимости от опыта в несколько этапов: теоретическое, подготовка на тренажерах, после этого сдаются экзамены и начинаются полеты - от простых к более сложным. В Америке примерно та же схема. Для того, чтобы достойно выполнять поставленные задачи, пилотам требуется полтора-два года минимум. Поэтому меня все чаще посещает мысль, что в небе над Украиной могут появиться иностранные наемники из числа "отставников", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, даже с наемниками ВСУ не получат преимущества в небе. Эксперт указал, что за все время существования различных модификаций и широкого использования F-16 в конфликтах известно об около 50 сбитых им других самолетах. "Причем нет ни одного подтвержденного случая, где самолетом в Сирии, в Египте, да и в остальных местах, сбитым F-16, управлял бы российский пилот или сравнимый с ним по классу летчик. Моральный боевой дух, уровень и мастерство российских пилотов, а также превосходство наших самолетов, позволяют говорить о том, что на современном этапе F-16 погоды не сделают", - пояснил он.

4 августа американская газета Politico сообщила, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей F-16. При этом сроки ее начала не раскрывались.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что обучение украинских летчиков управлению самолетами F-16 начнется в августе. Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц в американской администрации сообщал, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на многоцелевых истребителях F-16. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года.