Шойгу посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ и совершил облет Центрального полигона

Глава Минобороны проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач подразделений и частей, находящихся на Новой Земле

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота (СФ), а также совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля совместно с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. <…> Министр обороны РФ вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ", - говорится в сообщении.

Министр проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач подразделений и частей, дислоцированных на Новой Земле, в том числе их готовность к охране и обороне особо важных объектов.

Центральный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля между Баренцевым и Карским морями был создан в 1954 году. По данным МО РФ, в период с 1954-го по 1990 год на нем было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов. Полигон занимает территорию в 90,2 тыс. кв. км, из них 55 тыс. кв. км приходится на сушу. Включает три основные площадки: залив Черная губа, южный берег пролива Маточкин Шар и Д-II Северный испытательный полигон Новая Земля на полуострове Сухой Нос.

В феврале 1992 года Государственный Центральный полигон Министерства обороны СССР в соответствии с указом № 194 президента Бориса Ельцина был переименован в Центральный полигон Российской Федерации. В 1998 году передан 12-му Главному управлению Минобороны. Основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.