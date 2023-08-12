Корабли "Вице-адмирал Кулаков", "Александр Отраковский" вышли для решения задач в Арктике

В Минобороны сообщили, что истребители-перехватчики МиГ-31 в ходе учебно-боевой подготовки выполняют задачи дежурства по ведению воздушной разведки в этом районе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Корабли Северного флота (СФ) "Вице-адмирал Кулаков", "Александр Отраковский", буксир "Алтай" и танкер "Сергей Осипов" вышли для решения задач в Арктической зоне. Как уточнили в Минобороны России, также истребители-перехватчики МиГ-31 в ходе учебно-боевой подготовки выполняют задачи дежурства по ведению воздушной разведки в этом районе.

Как сообщалось, министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны СФ, а также вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ. Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил СФ.

"В настоящее время отряд боевых кораблей СФ в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский", спасательного буксира "Алтай" и танкера "Сергей Осипов" вышел из главной базы СФ - города Североморска - для решения задач в Арктической зоне Северного Ледовитого океана. Кроме того, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации СФ выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в Арктической зоне", - сказали в МО РФ.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, экипажи вылетают с аэродромов на архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и отрабатывают взаимодействие с кораблями. В Арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые мониторят воздушное пространство.

В пресс-службе флота в пятницу сообщали, что командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками стартовала на СФ, проверяются варианты действий по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути (СМП). В рамках учений будут отрабатываться вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций СМП, охраны и обороны важных объектов.

Также будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Всего действиям привлекаются свыше 8 тыс. военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 5 летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота, добавили в пресс-службе флота.