12 августа, 06:11
Военная операция на Украине

В Херсонской области заявили об уничтожении гаубицы Д-30 и САУ "Гвоздика" с боекомплектами

Как отметили в экстренных службах региона, Вооруженные силы Украины потеряли троих боевиков

ГЕНИЧЕСК, 12 августа. /ТАСС/. Силы РФ за сутки уничтожили гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" с боекомплектами. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

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"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери: три боевика ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести", - сказал он, добавив, что на каховском направлении уничтожены САУ "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем в количестве пять человек и позиция подразделений ВСУ, пять получили ранения различной степени тяжести.

Помимо этого, на херсонском направлении уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, четыре военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести. 

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