Российский сапер рассказал, что ВСУ применяют в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины

По словам военнослужащего с позывным Разум, этот вид мин забрасывается на позиции дистанционным способом

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские саперы на краснолиманском направлении в ЛНР иногда обнаруживают иностранные самозакапывающиеся мины, которыми ВС Украины дистанционно минируют местность. Об этом рассказал журналистам военнослужащий одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум.

"Есть иностранные мины, срабатывают на радиоволны. Допустим, вы идете с рацией, автоматически закапывается сама по себе. Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10-15, и вы ее не видите, щупом ее сложно нащупать, тем более очень опасно (она может срегировать на металл - прим. ТАСС). Такие мины, если вы обнаруживаете, лучше отойти и расстрелять", - рассказал он.

Этот вид мин забрасывается на позиции дистанционным способом, например, с помощью кассетных боеприпасов реактивной артиллерии.