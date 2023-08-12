Истребители СУ-27 Балтфлота отработали защиту калининградских стратегических объектов

В тренировках задействовали около 10 экипажей самолетов

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота на плановых учениях отработали защиту стратегических объектов в Калининградской области от воздушного налета условного противника, роль которого выполнили бомбардировщики Су-24. В тренировках задействовали около 10 экипажей самолетов, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"В рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как светлое, так и в темное время суток. В роли самолетов условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24 соединения морской авиации Балтийского флота", - говорится в сообщении пресс-службы.

По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области. С получением сигнала о приближении неопознанных летательных аппаратов к воздушному пространству страны истребители Су-27 по тревоге поднялись на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя "уничтожили" их, выполнив электронные пуски ракет.