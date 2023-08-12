Минобороны РФ сообщило об ударе по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, цель удара была достигнута

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в пятницу нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, цель удара достигнута, объекты поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"11 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал он.

27 июля Конашенков сообщал, что ВС РФ нанесли удары по аэродромам Вооруженных сил Украины, местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Запада, цель ударов достигнута.