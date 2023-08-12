Минобороны РФ сообщило о поражении командного пункта корпуса ВСУ в районе Орехова

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России поразили в районе города Орехов Запорожской области передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. В районах города Запорожье и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах.