12 августа, 09:59,
обновлено 12 августа, 10:07
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении командного пункта корпуса ВСУ в районе Орехова

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России поразили в районе города Орехов Запорожской области передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. В районах города Запорожье и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах. 

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