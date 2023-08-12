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обновлено 12 августа, 10:09
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об улучшении положения на купянском направлении по переднему краю

Российские военные отразили восемь атак ВСУ, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражены восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области", - сказал он.

Конашенков добавил, что "потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика". 

Теги:
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