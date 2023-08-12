Минобороны РФ сообщило об улучшении положения на купянском направлении по переднему краю

Российские военные отразили восемь атак ВСУ, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражены восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области", - сказал он.

Конашенков добавил, что "потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика".