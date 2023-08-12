МО РФ заявило о двух отраженных атаках ВСУ на южнодонецком направлении в районе Урожайного

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, потери противника составили более 130 украинских военнослужащих

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили две атаки противника в районе села Урожайное в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.