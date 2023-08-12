12 августа, 10:00,
обновлено 12 августа, 10:08
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о двух отраженных атаках ВСУ на южнодонецком направлении в районе Урожайного

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, потери противника составили более 130 украинских военнослужащих

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России отразили две атаки противника в районе села Урожайное в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация