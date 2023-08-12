Минобороны РФ сообщило об успешном отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в районе населенного пункта Первомайское российские военные уничтожили склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ, в том числе у Клещеевки и Водяного. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Яковлевка, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. <...> За сутки уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30", - сказал он.

Конашенков уточнил, что в районе населенного пункта Первомайское в ДНР уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВСУ.