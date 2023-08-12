12 августа, 10:01,
обновлено 12 августа, 10:05
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении в районе Работино

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на этом направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили три атаки подразделений ВСУ на запорожском направлении в районе Работино. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, на этом направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 5 танков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". 

Теги:
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