МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на запорожском направлении в районе Работино

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на этом направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили три атаки подразделений ВСУ на запорожском направлении в районе Работино. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в течение прошедших суток отражены три атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, на этом направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 5 танков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".