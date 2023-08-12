Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ у Сергеевки и Серебрянского лесничества

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, противник потерял до 90 бойцов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные на краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР и Серебрянского лесничества, противник потерял до 90 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых отрядов 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-20", - сказал он.