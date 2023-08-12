Минобороны РФ сообщило о 29 сбитых за сутки украинских беспилотниках

Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов и 5 683 беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Белогоровка, Покровское Донецкой Народной Республики, Ульяновка, Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над акваторией Черного моря", - сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 683 беспилотных летательных аппарата, 429 зенитных ракетных комплексов, 11 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 189 единиц специальной военной автомобильной техники.