12 августа, 10:15
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 35 украинских военных на херсонском направлении

Также Вооруженные силы России поразили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России на херсонском направлении уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал он. 

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