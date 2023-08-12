МО РФ сообщило об уничтожении до 35 украинских военных на херсонском направлении

Также Вооруженные силы России поразили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России на херсонском направлении уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказал он.