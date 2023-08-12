МО РФ сообщило о перехвате ракеты С-200, которой Киев пытался атаковать Крымский мост

В ведомстве уточнили, что в результате разрушений и пострадавших нет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была обнаружена и перехвачена российскими средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", - заявили в ведомстве. Там уточнили, что в результате разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что две украинские ракеты были сбиты средствами ПВО в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден.

О комплексе С-200

Высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны ранее сообщал ТАСС, что использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса С-200 советского производства для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км.

С-200 - зенитный ракетный комплекс дальнего действия советского производства. Он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года. Как наиболее мощное зенитное оружие ЗРК С-200 длительное время были развернуты только на территории СССР, поставки их за рубеж начались в 1980-х годах, когда появилась ЗРС С-300П.