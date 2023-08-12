12 августа, 11:40,
обновлено 12 августа, 11:55

В Калининградской области потерпел крушение Су-30

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
Самолет Су-30
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Экипаж самолета погиб

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. В Калининградской области самолет Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб. Об этом сообщили журналистам в Западном военном округе (ЗВО).

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"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30", - заявили в ЗВО.

Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. "Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность", - сказали в округе.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. В середине 1990-х годов на базе Су-30 был создан экспортный вариант истребителя - Су-30К («коммерческий»). 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
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