Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство Нахимовского училища в Мариуполе

Проект будет реализован военными строителями на площади более чем 11 га на побережье Азовского моря

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным проинспектировали ход строительства в Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Масштабный проект будет реализован военными строителями на площади более чем 11 га на побережье Азовского моря. Общая площадь застройки превысит 67 тыс. кв. м. На объектах новой Нахимовки строительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Все процессы на площадках синхронизированы. Сдать училище под ключ планируется уже через год - к началу учебного 2024 года", - заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что эксклюзивный проект разработан военными проектировщиками и архитекторами 53 Центрального проектного института Минобороны России специально для Мариуполя. Комплекс из пяти зданий построят в современном стиле хай-тек вокруг центральной площади-плаца. Все здания соединят крытыми переходами. В спальных корпусах будут оборудованы двухкомнатные кубрики.

В училище предусмотрены кабинеты дополнительного образования, бассейн для испытаний подводных роботов, пространство для запуска беспилотников, крытый спорткомплекс, 25-метровый бассейн на четыре дорожки.

Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день оно имеет четыре филиала - во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Мариупольский филиал станет пятым по счету.