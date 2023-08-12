12 августа, 12:53,
обновлено 12 августа, 12:58
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили, что Киев вновь попытался атаковать Крымский мост ракетой С-200

Российские средства ПВО ее сбили

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Киевский режим вновь попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, российские средства ПВО ее сбили в воздухе. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате разрушений и пострадавших нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация