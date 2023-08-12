Замминистра обороны РФ вручил в Мариуполе госнаграды военным строителям

Тимур Иванов отметил их особый вклад в возвращение мирной жизни в города Донбасса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в преддверии Дня строителя вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам Военно-строительного комплекса Минобороны России, принимающим участие в восстановлении гражданской инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов новых регионов страны. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Торжественная церемония награждения состоялась в субботу у "Памятника строителям, участвовавшим в восстановлении инфраструктуры города Мариуполя". Как уточнили в Минобороны РФ, за восстановление особо важных объектов социальной инфраструктуры в новых регионах, строительство специальных сооружений 30 человек награждены государственными наградами.

"Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность проявленные при строительстве в кратчайшие сроки столь важных и значимых для наших граждан объектов. Зачастую находясь под обстрелами, подвергая свои жизни и здоровье прямой опасности, вы продолжаете созидать на благо нашей страны. Еще раз благодарим вас за ваш трудовой и личный подвиг. Новых свершений и успехов в дальнейшей работе", - приводит ведомство слова Иванова.

Замминистра отметил особый вклад военных строителей в возвращение мирной жизни в города Донбасса - идет восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство жилья, объектов образования и медицины.

Как сообщили в Минобороны РФ, военные строители одни из первых в апреле 2022 года приступили к выполнению задач по восстановлению инфраструктуры на затронутых СВО территориях. Уже через три месяца были построены первые объекты жилищного и медицинского назначения, в том числе первые три жилых дома были сданы в сентябре прошлого года. Значительная работа была проведена по восстановлению водоснабжения ДНР и ЛНР - общая протяженность проложенных трубопроводов составляет более 445 км, что позволило увеличить поступление воды в республиках на 484,8 тыс. куб. м в сутки. Был реализован масштабный проект "Большая вода" по созданию водовода Дон - Северский Донец - Донбасс. Водовод протяженностью 200 км проложен через Ростовскую область и ДНР. Для изготовления 400 км труб круглосуточно работали пять металлургических заводов, которые изготовили 170 тыс. тонн продукции.

Также в этом году в Мариуполе будет завершен первый этап строительства современного комплекса Федерального медико-биологического агентства, представляющий собой четырехэтажный лечебно-диагностический корпус площадью более 36 тыс. кв. м, строительство которого было начато в конце 2022 года.