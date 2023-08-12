Казаки-добровольцы сбили БПЛА, сорвав высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Как сообщил офицер Алексей Селиванов, срыв планов ВСУ по десантированию на косу подтвердился данными радиоперехвата

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Добровольцы из подразделения "Дон" казачьего корпуса уничтожили три разведывательных беспилотника ВС Украины, не допустив высадку десанта на Кинбурнскую косу в Херсонской области, сообщил ТАСС офицер корпуса Алексей Селиванов.

"11 августа ДРГ ВСУ производили аэроазведку береговой линии Кинбурнского полуострова с целью высадки на левый берег Днепра. Бойцы казачьего дабровольческого отряда "Дон", занимающие передовые позиции, своевременно обнаружили активность противника. Три разведывательных коптера ВСУ были сбиты метким огнем из стрелкового оружия, что сорвало высадку противника", - рассказал Селиванов.

Он добавил, что срыв планов ВСУ по десантированию на косу подтвердился данными радиоперехвата.