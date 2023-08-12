12 августа, 14:36
Военная операция на Украине

Казаки-добровольцы сбили БПЛА, сорвав высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Как сообщил офицер Алексей Селиванов, срыв планов ВСУ по десантированию на косу подтвердился данными радиоперехвата

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Добровольцы из подразделения "Дон" казачьего корпуса уничтожили три разведывательных беспилотника ВС Украины, не допустив высадку десанта на Кинбурнскую косу в Херсонской области, сообщил ТАСС офицер корпуса Алексей Селиванов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"11 августа ДРГ ВСУ производили аэроазведку береговой линии Кинбурнского полуострова с целью высадки на левый берег Днепра. Бойцы казачьего дабровольческого отряда "Дон", занимающие передовые позиции, своевременно обнаружили активность противника. Три разведывательных коптера ВСУ были сбиты метким огнем из стрелкового оружия, что сорвало высадку противника", - рассказал Селиванов.

Он добавил, что срыв планов ВСУ по десантированию на косу подтвердился данными радиоперехвата. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация