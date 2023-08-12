ВС РФ передадут Украине тела бойцов ВСУ, погибших в боях за Новоселовское

Российские военные за первые сутки эвакуировали семь тел погибших украинских военных, работы продолжаются

ЛУГАНСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские военные начали собирать тела украинских военных, погибших в боях за поселок Новоселовское в ЛНР, для последующей передачи украинской стороне. ВС Украины при отступлении заминировали тела, а по российским поисковым группам постоянно ведут огонь, сообщил журналистам старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Стрела.

"Да, мы воюем. Но память этих погибших надо сохранить. Наши это ребята или противник, мы же не можем бросить на корм собакам. Их не просто оставили, их заминировали, частями их достаем. Мы христиане, мы так воспитаны, мы не можем по-другому, надо помочь, вернуть тела, остатки тел родственникам, предать земле. Если их стороне это не нужно, мы по-другому не можем. Зачем они их минируют, еще больше зла, еще больше горя приносят. В этом их вся суть, ничего святого", - сказал Стрела.

Всего за первые сутки бойцы эвакуировали семь тел погибших украинских военных. Работы продолжаются. Российским солдатам приходится работать по ночам, потому что днем украинские военные обстреливают поисковые группы.

"Сейчас их доставят в тыловой регион России, где будет их опознание. После опознания тела будут переданы украинской стороне. Все они люди, всех мы собираем, нет разницы [между телами погибших российских и украинских солдат], каждый солдат должен вернуться к себе домой, на родину", - сказал старший санитар-водитель 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Харон.

5 августа сообщалось, что российские военные на купянском направлении освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. В ходе боя ВСУ потеряли более 100 человек.