12 августа, 15:41,
обновлено 12 августа, 15:46
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Средства ПВО России уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник, который пытался атаковать объект на территории РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Сегодня около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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