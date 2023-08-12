В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Средства ПВО России уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник, который пытался атаковать объект на территории РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.