В Латакии боевики атаковали позиции сирийской армии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, погибли двое военнослужащих

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Боевики запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" атаковали позиции сирийской армии в провинции Латакия. Нападение отражено, погибли двое военнослужащих, сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Аль-Хаттур-Тахтани в провинции Латакия группа боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) численностью до 10 человек при поддержке минометного и артиллерийского огня предприняла попытку прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли двое сирийских военнослужащих", - сказал он.