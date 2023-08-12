Летательные аппараты международной коалиции в Сирии за сутки совершили 32 нарушения

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве республики

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной коалиции под руководством США в Сирии за сутки совершили 32 нарушения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений 4 парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун", двумя парами истребителей "Рафаль" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал он.

Таким образом, коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, добавил Кулить.