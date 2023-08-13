Штурмовые группы РФ захватили два опорных пункта ВСУ на купянском направлении

Противник попытался совершить две контратаки, но понес потери в живой силе, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские штурмовые группы захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана", - сказал он.

По его словам, в целях восстановления утраченных позиций противник провел две контратаки силами подразделений 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад на российские позиции в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. "Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы", - сказал он.

Кроме этого, тяжелыми огнеметными системами нанесен удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожило самоходную артиллерийскую установку польского производства Crab в районе балки Шевцов Яр.

В полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провел две атаки на позиции наших войска в районе населенного пункта Новоселовское. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение. Потери противника составили до взвода живой силы.