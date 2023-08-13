13 августа, 09:12,
обновлено 13 августа, 09:39
"Армия-2023"

"Калашников" впервые показал на "Армии-2023" автомат АК-19 нового образца

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Модель отличается эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" презентовал на площадке форума "Армия-2023" автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении, передает корреспондент ТАСС.

Автомат АК-19 был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм. Автомат является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова, разработанным под патрон 5.56х45 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Автомат АК-19 - экспортный вариант автомата АК-12 под патрон калибра 5,56х45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО и широко распространенный в мире. АК-12 - автомат калибра 5,45, основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений российский вооруженных сил, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
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