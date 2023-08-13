"Калашников" поставит первую партию винтовок СВЧ в войска до конца года

Поставка произойдет в рамках гособоронзаказа, отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца 2023 года, сказал журналистам главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска", - сказал он.

Снайперская винтовка Чукавина - полуавтоматическая снайперская винтовка, в варианте под калибр 7,62х54 мм совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую предназначена заменить и надежность которой унаследовала. Как отмечал сам Чукавин в интервью ТАСС, новая винтовка превосходит предшественника по показателям кучности стрельбы на 25-30%.