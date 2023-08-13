Корабль ВМФ РФ принудительно остановил для досмотра сухогруз в Черном море

После проверки судно продолжило движение в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экипаж корабля "Василий Быков" ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. После досмотра судно продолжило движение в порт назначения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что сухогруз обнаружили в юго-западной части Черного моря около 06.40 мск. По данным Минобороны РФ, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. "Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что с борта патрульного корабля "Василий Быков" для досмотра сухогруза подняли вертолет Ка-29 с группой военнослужащих РФ. По результатам радиопереговоров "Сукра Окан" застопорил ход, на сухогруз высадилась досмотровая группа. В Минобороны РФ отметили, что после завершения досмотра судно возобновило движение в порт Измаил. В военном ведомстве указали, что корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах.