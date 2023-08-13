13 августа, 09:29,
обновлено 13 августа, 09:34

Корабль ВМФ РФ принудительно остановил для досмотра сухогруз в Черном море

Александр Демьянчук/ ТАСС
Патрульный корабль "Василий Быков"
© Александр Демьянчук/ ТАСС

После проверки судно продолжило движение в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экипаж корабля "Василий Быков" ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. После досмотра судно продолжило движение в порт назначения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Читайте также
МО РФ сообщило о попытках Киева атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФВ Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска

В ведомстве сообщили, что сухогруз обнаружили в юго-западной части Черного моря около 06.40 мск. По данным Минобороны РФ, капитан судна не отреагировал на требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов. "Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что с борта патрульного корабля "Василий Быков" для досмотра сухогруза подняли вертолет Ка-29 с группой военнослужащих РФ. По результатам радиопереговоров "Сукра Окан" застопорил ход, на сухогруз высадилась досмотровая группа. В Минобороны РФ отметили, что после завершения досмотра судно возобновило движение в порт Измаил. В военном ведомстве указали, что корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах. 

Теги:
УкраинаПалауРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация