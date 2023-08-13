13 августа, 09:53
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского терминала Starlink в ходе СВО

Минобороны России
© Минобороны России

Удар нанесли с помощью FPV-дрона, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ показало кадры уничтожения российским FPV-дроном замаскированной точки связи Starlink, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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"Операторами FPV-дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен", - отметили в ведомстве.

На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно, как спутниковая система, расположенная в полуразрушенном здании, успешно атакована российским несущим боезаряд беспилотником.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G. Маск, владеющий SpaceX, сообщил в конце февраля 2022 года, что открыл доступ к Starlink на территории Украины и направил туда терминалы. В середине октября он заявил, что компания не может бесконечно финансировать работу сети на Украине, однако позднее - после обсуждения этого вопроса с Пентагоном - отметил, что продолжит оплачивать обслуживание там терминалов, несмотря на финансовые потери. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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