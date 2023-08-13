МО РФ сообщило об отражении шести атак и контратак ВСУ в ЛНР и Харьковской области

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские войска на купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всего на этом направлении противника потерял более 60 военнослужащих.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов армейской авиации и огня артиллерии, успешно отразили шесть безрезультатных атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник на этом направлении за сутки потерял более 60 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.