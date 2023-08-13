В МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 300 военных

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении трех боевых бронированных машин и двух автомобилей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на донецком направлении более 300 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений Южной группировки войск при непрерывной поддержке огнем артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков добавил, что потери противника на этом направлении за сутки составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.