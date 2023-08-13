МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 80 военных на южнодонецком направлении

По данным военного ведомства, также уничтожили, танк, гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 80 военных на южнодонецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

"В результате боев уничтожены до 80 украинских военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.