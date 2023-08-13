13 августа, 10:12,
обновлено 13 августа, 10:29
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 25 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, также перехвачены восемь снарядов HIMARS

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Средства ПВО ВС РФ перехватили за сутки восемь снарядов HIMARS, уничтожили 25 БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области", - сказал он. 

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