Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО 25 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, также перехвачены восемь снарядов HIMARS

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Средства ПВО ВС РФ перехватили за сутки восемь снарядов HIMARS, уничтожили 25 БПЛА. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Трудовское, Горловка Донецкой Народной Республики, Чапаевка и Очереватое Запорожской области", - сказал он.