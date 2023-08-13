МО РФ сообщило о поражении в районе Орехова командного пункта 9-го армейского корпуса ВСУ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в районе города Орехова Запорожской области передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ", - сказал он.
По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137 районах.