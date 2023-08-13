13 августа, 10:13,
обновлено 13 августа, 10:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении в районе Орехова командного пункта 9-го армейского корпуса ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным военного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в районе города Орехова Запорожской области передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе города Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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