ВС РФ нанесли комплексное поражение по скоплению ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отбили атаку противника на запорожском направлении, а также нанесли комплексное поражение по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Яблоневого и Малой Токмачки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населенного пункта Успеновка Запорожской области. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника составили более 40 военнослужащих, 5 танков, 5 боевых машин пехоты, 3 автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, 2 гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-20.