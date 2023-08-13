МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 45 военных

Военное ведомство также заявило об успешном отражении атаки штурмовой группы 68-й егерской бригады ВСУ юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка в ЛНР

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 45 военнослужащих, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й егерской бригады ВСУ юго-восточнее населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 45-и украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал он.