МО РФ сообщило о пресечении попытки ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Как отметил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов, Вооруженные силы Украины понесли потери в живой силе и технике

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожил понтонную переправу, которую украинские военные пытались навести в районе Урожайного через реку Мокрые Ялы. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Западнее Урожайного пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного", - сказал Чехов, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

По его словам, передовые подразделения группировки войск "Восток", при поддержке артиллерии и авиации, нанесли огневое поражение по подразделениям ВСУ, которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Противник несет потери в живой силе и технике.

Кроме того, как отметил начальник пресс-центра группировки, российская реактивная артиллерия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого. Сбросом снаряда с БПЛА уничтожен противотанковый ракетный комплекс ВСУ в районе Новомихайловки. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.