"Калашников" заявил, что "Квазимачта" хорошо зарекомендовала себя при апробации в ходе СВО

Президент концерна Алан Лушников отметил, что беспилотник используют в разведке

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Беспилотник "Квазимачта", используемый в разведке, очень хорошо зарекомендовал себя при апробации в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Мы в этом году очень активно пошли в развитие беспилотников. В частности, <…> большой комплекс "Квазимачта", большой коптер, который используется в разведке. Он очень хорошо себя показал во время практической апробации на СВО", - сказал он журналистам. Ранее Минобороны РФ публиковало кадры использования системы в зоне проведения спецоперации.

"Квазимачта" представляет из себя систему подъема аппаратуры в виде квадрокоптера с привязным питанием, способного взлетать на высоту до 100 м и находиться на ней более 24 часов. Беспилотник может ретранслировать сигнал связи, а также осматривать территории, здания и вести видеонаблюдение за выявленными объектами с помощью камеры, в том числе в инфракрасном диапазоне.