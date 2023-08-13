В "Калашникове" заявили, что выполняют контракты по АК-203 для Индии в рамках СП

По словам президента концерна Алана Лушникова, совместное предприятие функционирует

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 13 августа. / ТАСС/. Концерн "Калашников" выполняет все обязательства в рамках индийско-российского предприятия по производству в Индии одноименных автоматов. Об этом заявил президент концерна Алан Лушников.

"Что касается АК-203 для Индии, контракты выполняются, работа ведется, совместное предприятие функционирует. Все обязательства, которые мы для себя определили как поставщик, как технологический партнер, мы все выполняем", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте 2019 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова. Совместное предприятие IRRPL по выпуску АК-203 создано на заводе в районе города Корва в округе Амети индийского штата Уттар-Прадеш. В январе текущего года в пресс-службе Рособоронэкспорта сообщали о начале выпуска автоматов Калашникова АК-203 на совместном российско-индийском предприятии.