"Калашников" считает установку пулеметов калибра 12,7 мм на лодку БК-10 эффективной

По словам президента концерна Алана Лушникова, решение будет внедряться

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Установка пулеметов калибра 12,7 мм на штурмовую лодку БК-10 по результатам применения в ходе СВО показала наибольшую эффективность, решение будет внедряться. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"У нас несколько вопросов, связанных с катерами - это защищенность, скорость/маневренность, вооружение. Защищенность, можно сказать, вполне достаточна для традиционных видов вооружения, хотя требуется защита от БПЛА. Что касается вооружения, у нас была возможность устанавливать пулеметное вооружение под 7,62 мм - 12,7 мм. Так вот показало эффективность вооружение прежде всего калибра 12,7 мм. 7,62 оказался мелковат для решения тех задач. Такое решение напрашивается и будет внедряться", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о совершенствовании катеров в ходе использования в СВО.