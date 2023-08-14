В подмосковном парке "Патриот" откроется международный военный форум "Армия-2023"

Свою продукцию на нем представят 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2023" открывается в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот". Около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса представят свою продукцию, которая в том числе прошла испытания в реальной боевой обстановке. В форуме также примут участие 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

По заявлению Минобороны РФ, в этом году свыше 60 государств подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Запланированы двусторонние переговоры руководства российского военного ведомства и иностранных партнеров. Кроме того, зарубежные делегации примут участие в насыщенной научно-деловой программе.

Российское военное ведомство также сообщило, что по итогам форума планируется заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей.

Мероприятия пройдут с 14 по 20 августа на объектах подмосковного парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.

От "Авангарда" до "Привета"

В этом году площадь выставочной экспозиции форума займет около 300 тыс. кв. м, где будет представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Как сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех", на форуме продемонстрируют новейшие российские артиллерийские системы, при создании которых учитывался опыт спецоперации и характеристики захваченной натовской техники. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) покажет робота-сапера для гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель" с улучшенными характеристиками - в машине отсутствуют кабина и все системы ручного управления.

Ракетные войска стратегического назначения впервые покажут широкой общественности два агрегата из состава ракетного комплекса "Ярс", в том числе автономную пусковую установку под одноименную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Также впервые будет демонстрироваться разгонный блок МБР "Авангард", размещенный на специальном транспортно-перегрузочном агрегате.

Конструкторское бюро "Око" впервые покажет новый прототип беспилотного летательного аппарата - бомбардировщика "Привет-120". Проект начинался как крылатая ракета, но в новой версии прототип представляет собой беспилотник-бомбардировщик, предназначенный для контрбатарейной борьбы и поражения укрепленных районов.

Авиация

Новейший истребитель МиГ-35 будет встречать гостей и участников форума рядом с главным входом в павильоны выставки. Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в демоцентре представит мультимедийную экспозицию и линейку выпускаемых предприятиями ОАК самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации: Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200.

На аэродроме Кубинка покажут часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых самолетов, в том числе Як-130 в новой корпоративной ливрее.

На статических площадках будут выставлены боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М и Ка-52Э с новым управляемым вооружением, включая легкую многоцелевую управляемую ракету "Изделие 305".

На тех же статических стоянках парка "Патриот" и аэродрома Кубинки будут демонстрироваться комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения, в том числе разведывательно-ударный беспилотник "Орион" с авиационными средствами поражения.

Космос

Участники и гости форума смогут посетить объединенную экспозицию Роскосмоса и предприятий ракетно-космической промышленности. На стенде НПО им. С. А. Лавочкина можно будет увидеть несколько макетов современных гидрометеорологических спутников и средств выведения, а центральным элементом экспозиции станет макет автоматической станции "Луна-25", запущенной 11 августа с космодрома Восточный.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" представит макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС). На стенде корпорации также можно будет увидеть макет станции после второго этапа развертывания, а на специальной голографической экспозиции будет представлен порядок сборки РОС, типы оборудования и особенности взаимодействия с космическими аппаратами.

Центр Хруничева покажет на форуме макеты ракеты сверхлегкого класса, а также ракет-носителей семейства "Ангара" и разгонных блоков "Бриз-М" и КВТК. АО "Решетнев" представит макет новейшего навигационного спутника "Глонасс-К2" и космических аппаратов "Глонасс-М", "Глонасс-К", "Гео-ИК-2", "Гонец-М", а также спутника на базе платформы "Экспресс-2000".

В свою очередь Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева в рамках объединенной экспозиции представит макет перспективной ракеты-носителя "Корона". Предполагается, что "Корона" будет полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки, которая сможет выводить грузы на орбиту и возвращать их на Землю, а также может быть использована в качестве транспортного средства при суборбитальных полетах типа "точка-точка" неограниченной дальности.

"Рособоронэкспорт"

В рамках "Армии-2023" "Рособоронэкспорт" проведет для иностранных делегаций презентации российских образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. В 2023 году компания в рамках своей экспозиции выделила отдельную локацию для демонстрации образцов систем ПВО и РЭБ, бронетехники и танков, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и комплексов борьбы с ними, стрелкового оружия и комплектов боевой экипировки военнослужащих.

Ожидается повышенный интерес к комплексу с барражирующими боеприпасами "Куб-Э", системам разведки и управления артиллерийским подразделением на основе комплекса "Планшет-А" и звукотеплового комплекса 1Б75Э.

В зоне бронетехники боевые бронированные машины будут представлены в составе одной линейки: боевые машины переднего края, бронемашины огневой поддержки и транспортировки подразделений. Среди демонстрируемых образцов будут танк Т-14 "Армата", колесная БМП К-17 "Бумеранг", бронетранспортеры и многоцелевые автомобили семейств "Тигр" и "Спартак".

Также на "Армии-2023" производители покажут новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor.

Антифашистский конгресс

В Минобороны России сообщили, что форум "Армия-2023" пройдет в одно время с XI Московской конференцией по международной безопасности. В программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Независимые эксперты, в том числе западные, смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба "Единый мир - общая безопасность".

Кроме того, состоится Второй международный антифашистский конгресс, который пройдет на территории Белоруссии и в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Помимо пленарного заседания, в работе секций планируется провести научно-практическую конференцию "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции".