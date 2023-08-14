14 августа, 02:01,
обновлено 14 августа, 02:05
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об отражении двух атак ВСУ на сватовском направлении

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что зенитным ракетным комплексом "Стрела-10" сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Плащанка

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Артиллерия группировки войск "Центр" отразила две атаки украинских штурмовиков на сватовском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"На сватовском направление огнем артиллерии группировки войск "Центр" отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, уничтожена бронированная машина", - сказал он.

По словам Савчука, зенитным ракетным комплексом "Стрела-10" был сбит беспилотный летательный аппарат противника в районе населенного пункта Плащанка.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" добавил, что передовые подразделения, штурмовая и армейская авиация нанесли удар по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

"На краснолиманском направлении в районе торского участка Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки, а также штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение по штурмовым группам 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 60 боевиков, уничтожены: боевая машина пехоты, бронированная машина, два автомобиля пикап, а также 120-миллиметровый миномет противника", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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