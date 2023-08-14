Экспозиции форума "Армия-2023" начали работу

В Минобороны РФ сообщили, что по итогам форума планируют заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Экспозиции международного военно-технического форума "Армия-2023" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" начали свою работу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В этом году площадь выставочной экспозиции форума занимает около 300 тыс. кв. м, на ней представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. В Минобороны РФ сообщили, что по итогам форума планируется заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей.

Форум проходит в одно время с XI Московской конференцией по международной безопасности. В программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

Также состоится Второй международный антифашистский конгресс, который пройдет на территории Белоруссии и в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Помимо пленарного заседания, планируется провести научно-практическую конференцию "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.