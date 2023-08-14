Китай представил на форуме "Армия-2023" БПЛА и управляемые ракеты

Как сообщил представитель Минобороны КНР, глава ведомства Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Китай представил на международном форуме "Армия-2023" беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и зенитные ракетно-пушечные комплексы, передает корреспондент ТАСС.

На стенде Китая, в частности, представлен многоцелевой военный беспилотный летательный аппарат CH-4, зенитный ракетный комплекс HQ-22E, ЗРПК FK-2000, управляемые ракеты, десантные корабли.

Как сообщил представитель Минобороны КНР, глава ведомства Ли Шанфу 14-19 августа посетит РФ, примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Патриот".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.